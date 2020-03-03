"Şehitler tepesi" tartışması CHP'nin grup toplantısına taşındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de 34 askerin şehit düştüğü geceyi hatırlattı. "İktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" sözlerine açıklık getirdi.

CHP lideri, Suriye'de Esed rejiminden yana olmadığını da söyledi. "Komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları kaydetti;

Şehitler Tepesi zaten boş değil ki. O tepede yüz binlerce şehit var. O tepede dalgalanan bayrağımız var. Sen öyle bir pozisyon alıyorsun ki neden ben buraya daha fazla şehit defnetmiyorum?

O gece emin olun on binlerce aile uyumadı. Oradaki erlerin, annelerin babaların dertlerini ben dile getirmeyeceğim de kim dile getirecek? Bizim vatan sevgimiz bayrak sevgimiz lafla değildir, lafla olmaz.

Biz hiçbir zaman demokrasiden ödün veren bir rejimi savunmadık. Suriye'deki rejimi savunmadık savunmuyoruz da. İstiyoruz ki her bölgede bizim bölgemizde bütün komşularımızla barış içinde yaşayalım.