Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale ediyor. Bu müdahaleden en çok etkilenen yine çocuklar. İşte o çocukların yardımına Türk sağlık görevlileri yetişiyor, onları hem tedavi ediyor hem de çektikleri acıyı biraz da olsa unutmaları için çikolata dağıtıyor.

Onlar Türkiye'nin sınırdaki şefkat eli. Sınırın en güneyi ya da en kuzeyi fark etmiyor

Şiddete maruz kalanların yardımına ilk onlar koşuyor.

Düzensiz göçmenlerin Türkiye-Yunanistan sınırından geçişleri sürüyor. Yunan güvenlik güçleri ise müdahalesini her geçen gün daha da sertleştiriyor. Atılan gaz bombalarından en çok etkilenen ise çocuklar.

Türk sağlık ekiplerinin canla başla çalıştığı o anlardan biri cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde sağlık görevlisi Büşra Durmaz, Yunanların uyguladığı şiddetten etkilenen çocukları tek tek ambulansa alarak tedavilerini gerçekleştiriyor.

Bununla da kalmıyor, Türk sağlık görevlisi Durmaz çocuklara çikolata da veriyor.

Hemşire Büşra Durmaz, "Ekip arkadaşlarım Murat, yetişkinlerle ilgilenirken ben ve Tansu arkadaşım da bir bebek vardı durumu kritikti onunla ilgileniyorduk. Ben de hızlı şekilde diğer çocukların müdahalesini yapıp bir de ağladıkları için çikolata verdik hem de tedavilerini sağladık." diye konuştu.

Gazdan etkilenen sadece düzensiz göçmenler değil. Sağlık görevlileri de gazdan nasibini alıyor.

Geceyi sınırda geçiren düzensiz göçmenlere, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarınca çeşitli gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı da yapılıyor.

Haber: Yavuz Demir

Kamera: Berk Söylemez