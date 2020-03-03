Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan Rahim Barış, emekli maaşlarından biriktirdiği 10 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermek amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını söyledi.

Gerekirse evini satıp yardıma devam edeceğini söyleyen Barış, herkesi de bağışta bulunmaya davet etti.

[Fotoğraf: DHA]

Türk milletinin böyle durumlarda her zaman birlik içerisinde olduğunu belirten Barış, şöyle konuştu:

"Ben her zaman ordumuza yardım ettim, edeceğim de. Tüm Türk milletini orduya yardım etmeye davet ediyorum. Şu anda ihtiyaç varsa hemen evimi satıp yine yardım ederim. Ben 10 bin lira yardım ettim. Gerekirse daha da yapacağım."