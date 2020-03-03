Haber Giriş: Kaynak: DHA
Emekli maaşından biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir'de yaşayan 80 yaşındaki Rahim Barış, emekli maaşından biriktirdiği 10 bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan Rahim Barış, emekli maaşlarından biriktirdiği 10 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermek amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını söyledi.
Gerekirse evini satıp yardıma devam edeceğini söyleyen Barış, herkesi de bağışta bulunmaya davet etti.
[Fotoğraf: DHA]
Türk milletinin böyle durumlarda her zaman birlik içerisinde olduğunu belirten Barış, şöyle konuştu:
"Ben her zaman ordumuza yardım ettim, edeceğim de. Tüm Türk milletini orduya yardım etmeye davet ediyorum. Şu anda ihtiyaç varsa hemen evimi satıp yine yardım ederim. Ben 10 bin lira yardım ettim. Gerekirse daha da yapacağım."
Etiketler: rahim barış mehmetçik vakfı emekli maaşıSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 17:49
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