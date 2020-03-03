Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda alınan karar kapsamında boş uçaklarla Suudi Arabistan'ın farklı şehirlerine giden doktor ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan ekipler, dönüş öncesi havalimanından yolcularla ilgilenmeye başlıyor.

Uçağa binmeden önce yolcuların ateşleri ölçülüyor. Uçakta da gerektiğinde aynı işlemler tekrarlanırken yolcuların Türkiye'de takibi için iletişim bilgileri alınarak kayıt oluşturuyor.

Maskesi olmayan yolcular uyarılıyor

Uçağın Türkiye'ye inmesinin ardından yolcuların sağlık kontrolleri terminalde de sürüyor. Alınan önlemler kapsamında tam donanımlı koruyucu giysi, maske ve gözlük taktığı gözlenen sağlık ekipleri, yolculara salgınla ilgili bilgilendirmede bulunuyor. Maskesi olmayan veya maske takmayan yolcular uyarılıyor, yolcuların tek tek ateşi ölçülüyor.

Herhangi bir olumsuz durum rastlanılmayan yolcular pasaport kontrollerinin yapıldığı alana yönlendiriliyor. Daha önce alınan önlemler kapsamında pasaport kontrol noktalarına konulan termal kameralar aracılığıyla gelen tüm yolcular taramadan geçiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Ek tedbirler alındı

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, Suudi Arabistan'ın umre seferlerini durdurduğunu, bu nedenle Türkiye dönüşlerin birkaç gündür yoğunlaştığını, 29 Şubat'tan bu yana kutsal topraklardan yurda günde 15 ile 25 arası uçuş icra edildiğini söyledi.

Umre dönüşleri için İstanbul Havalimanı'nda ek tedbirler alındığını anlatan Kavak, şöyle konuştu:

"Umre uçuşlarından dönen vatandaşlarımızı uçağın kapısında karşılıyoruz. Onlara bu karşılamada maske ve broşür dağıtıyoruz. Uçuşla ilgili detaylı bilgilendirmede bulunuyoruz. Daha sonra doktor arkadaşlarımız yolcuların ateşlerini ölçerek, semptomlarını sorguluyorlar. Gerekli muayeneler bittikten sonra personellerimiz bu yolcularımızın iletişim bilgilerini alıyorlar. Eğer bu uçuşlarda bir vaka olursa gelen yolculara daha kolay ulaşmamız için bunu yapıyoruz. Bu kayıtlar tutulduktan sonra yolcularımızı pasaporta yönlendiriyoruz. Termal kameralardan geçiriyoruz. Daha sonra ülkemize geçişlerine izin veriyoruz."

"Olası bir vakaya rastlamadık"

Kavak, Sağlık Bakanlığının talimatıyla iki gün önce başlayan uygulama kapsamında umreden dönen her uçakta bir doktor ile iki yardımcı sağlık personeli bulundurulduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Sağlık ekiplerimizi, buradan giden boş uçaklarla Medine ve Cidde'ye gönderiyoruz. Onlar da dönüşte yol boyunca yolcularımızın sağlık sorgulamalarını, ateş kontrollerini yapıyorlar. Uçak indikten sonra bize seyahat ve yolcularla ilgili raporları veriyorlar: Biz, bu yolcuları havalimanında tekrar ateş taramasından geçirdikten sonra pasaport kontrol noktalarına yönlendirerek, ülkemize girişlerini sağlıyoruz. Şu ana kadarki uygulamalarda semptom gösteren yolcularımız oldu. Bunlar hekimlerimiz tarafından değerlendirildi ama olası bir vakaya rastlamadık."