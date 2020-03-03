Haber Giriş: Kaynak: AA
Ege Denizi için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerine kadar rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın Ege Denizi genelinde saatte 40-60 kilometre, açıklarda ise 60-75 kilometre kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, yarın hızını koruyacağı tahmin edilen rüzgarın Ege Denizi genelinde saatte 40 ila 60, güneyde ise 60 ila 75 kilometre hızla esmesinin beklendiği kaydedildi.
Fırtınanın yarın geç saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.
Etiketler: Fırtına meteoroloji hava durumu Ege deniziSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 17:14
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