Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 23 Şubat'ta İran'ın Hoy şehrinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'da yürütülen yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

İran’ın Hoy şehri yakınlarında meydana gelen deprem sonrası Van ilimize sevk edilen yardımlar pic.twitter.com/ynqQO6z0HK — AFAD (@AFADBaskanlik) March 3, 2020

3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi

Buna göre, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 231 personel görev alırken 39 araç ve 54 iş makinesi kullanıldı.

AFAD, çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.

[Fotoğraf: AA]

İlde yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında ise 2 bin 680 aile çadırı, 20 genel maksat çadırı, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak, 360 uyku seti, 3 bin 288 ısıtıcı ve soba ulaştırıldı.

Depremzedelere 133 bin kişilik sıcak yemek ve 1758 kumanya dağıtıldı.

[Fotoğraf: AA]