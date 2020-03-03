Haber Giriş: Kaynak: AA
Kadın polis mülakat sınav sonuçları açıklandı
Özel harekat branşlı 500 kadın polis adayı alımına ilişkin yapılan mülakat sınav sonuçları açıklandı.
25. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) özel harekat branşlı 500 kadın polis adayı alımına ilişkin yapılan mülakat sınav sonuçları açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları "pa.edu.tr" adresinden öğrenilebilecek.
Etiketler: kadın polis mülakat sonuçları özel harekatSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 20:08
Sıradaki Haber
Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz