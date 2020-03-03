İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı artarken Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi devam ediyor. Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler Doyran köyünde bekliyor.

Meriç Nehri kenarında bulunan köye öğleden sonra gelen göçmenlerin sayısı artarken çok sayıda göçmen çanta ve valizleriyle bekliyor. Havanın kararması ve havanın soğumasıyla birlikte göçmenler ısınmak için ateş yakmaya başladı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlar ise Doyran'da bekleyen göçmenlere gıda yardımında bulunuyor. Belirli aralıklarla göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtılırken, ayrıca çocuklar için kıyafet dağıtılıyor.