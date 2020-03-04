Murat Sağlık idaresindeki 15 AAT 796 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Kargı köyü yakınında Abdullah Samur yönetimindeki 07 EH 266 plakalı kamyonla çarpıştı.

Burdur'da yaşanan kazada, Şenol Erdem yaşamını yitirdi, sürücülerin yanı sıra kamyonda bulunan Gökhan Aksuz ve Vedat Akyıldız yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, Antalya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Başkentte otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 ölü

Ankara-Eskişehir yolu üzeri Polatlı mevkiinde tıra, aynı istikamette ilerleyen 06 UC 214 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Ön kısmı tamamen tır dorsesinin altına giren otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri itfaiye erlerinin uzun süren çalışmalarının ardından otomobilin içerisinden çıkarılarak Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.