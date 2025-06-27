İzmir'de çöplükte başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkiinde, bir kişi tarafından izinsiz şekilde yakıldığı belirlenen çöplerden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Kara ekiplerinin gece boyunca aralıksız müdahale ettiği yangın yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alındı.

Bir evin kullanılamaz hale geldiği yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.