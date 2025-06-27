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Türkiye
TRT Haber 27.06.2025 05:34

İzmir Aliağa'da orman yangını

İzmir Aliağa'da 22 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangının ardından, yeni bir orman yangını daha çıktı. Saatler süren çalışmalar sonrası yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

İzmir Aliağa'da orman yangını

İzmir Aliağa'da 22 saat süren çalışmayla söndürülen yangının ardından farklı bir yerde daha yangın çıktı.

Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın şiddetiyle büyümüş ve Foça sınırlarını geçerek geniş bir alanda etkili olmuştu. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarına rağmen ancak bu sabah kontrol altına alınabildi.

Yaşanan felaketin ardından yine Aliağa'da bu kez Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevler yükselmeye başladı.

İzmir Aliağa'da orman yangını

Yangına neden olan şüpheli gözaltına alındı

Sanayi tesisleri mevkiinde çıkan yangının ormana sirayet etmesiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak ve 5 helikopter sevk edildi.

Havadan yapılan müdahelenin yanı sıra karadan da 25 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ile ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın önemli ölçüde kontrol altına alındı.

Yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin çöpleri temizlemek amacıyla ateş yaktığı belirtildi.

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