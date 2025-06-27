Sıcak hava dalgasına 'pazar' molası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde halen mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları başta batı kesimler olmak üzere, mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.

Cumartesi sıcak hava etkili olacak

Cumartesi günü yurt genelinde sıcak bir hava hakim olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar 43 dereceye kadar çıkacak. Akdeniz kıyılarında ise hava sıcaklıkları 37 dereceye ulaşacak.

Ülkenin kuzeybatı ucunda, Trakya kesiminde yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kıyı şeridinde de sağanak görülecek ve bölge, 24 derece civarındaki sıcaklıklarla yurdun en serin yerlerinden olacak.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise havanın az bulutlu ve sıcak geçeceği, Ankara'da en yüksek sıcaklığın 34 derece olarak ölçüleceği öngörülüyor.

Ege Bölgesi'nde güneşli ve sıcak havanın yanı sıra kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak. Bölgede sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü yağış bekleniyor

Sıcaklıkların düşmesiyle Pazar günü, Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara ve çevresi) gök gürültülü sağanak görülecek.

Karadeniz Bölgesi' genelinde de gök gürültülü sağanak beklenirken, Batı Karadeniz'de yağışlar kuvvetli sağanak şeklinde görülecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde ise parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Güneş çarpmasına dikkat

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.