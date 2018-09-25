İzmir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Demircili sahilinde bir grup göçmen olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, lastik bot içerisinde denize açılmaya hazırlanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 Somali, 13 Filistin, 1 Irak, 1 Suriye, 7 Kongo, 3 Orta Afrika Cumhuriyeti, 1 Gabon, 2 Eritre, 1 Sri Lanka, 1 Dominik Cumhuriyeti, 8 Uganda ve 1 Angola uyruklu olmak üzere 51 göçmeni yakaladı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

