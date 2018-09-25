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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

Aksaray'ın Sultanhanı'nda evinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Aksarayda uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cüneyt A. isimli şahsın, Sultanhanı ilçesinde bulunan ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Yeterli delile ulaşılmasının ardından düzenlenen operasyonla Cüneyt A, ikametinde gözaltına alındı.

Şahsın ikametinde yapılan aramada 235 gram esrar, 3,70 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 1 hassas terazi ve bahçede ekili 1 kök kenevir ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti, kullanmak ve izinsiz kenevir ekimi iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Aksaray, uyuşturucu, operasyon
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