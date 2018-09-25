  • 25 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.192
    EURO 7.299
  • BIST 99292.47
    ALTIN 239.068
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriyeli kadın 4 yıl önce Türkiye'ye göç eden ailesine kavuştu

Suriyeli kadın 4 yıl önce Türkiye'ye göç eden ailesine kavuştu

Suriyeli Naccar Kaddur, 4 yıldır görmediği ailesine Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısında kavuşabildi. Oğlunu ve torunlarını gören Suriyeli kadın, duygusal anlar yaşadı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı binlerce hikayeye tanıklık etti. Suriye'de iç savaş başladığından bu yana, sivillerin en aktif kullandığı kapılardan biri oldu. On binlerce Suriyeli sivil, bu kapıyı kullanıp Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı.

Kaddur ailesi de onlardan sedece biri. 55 yaşındaki Suriyeli Naccar Kaddur'un oğlu, 4 yıl önce eşi ve çocuklarını alarak Türkiye'ye göç etti. Oğlunun Hatay Valiliği'ne talepte bulunması üzerine Naccar Kaddur, 4 yıl sonra Türkiye'ye gelebildi.

Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Naccar Kaddur'u, oğlu ve ailesi karşıladı.

Kaddur, 4 yıl sonra ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Savaş ailemi böldü. Bir kısmı Türkiye'ye geldi, biz kız kardeşimle Humus'ta kaldık. Bir süre sonra İdlib'e göç ettik. Şimdi de çocuklarımın yanına Türkiye'ye geldim." dedi. 

Suriyeli kadın, 4 yıldır görmediği oğlu, gelini ve 2 torununa sarılarak gözyaşı döktü. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye, kavuşma, naccar kaddur
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER