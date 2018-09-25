Suriyeli kadın 4 yıl önce Türkiye'ye göç eden ailesine kavuştu

Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı binlerce hikayeye tanıklık etti. Suriye'de iç savaş başladığından bu yana, sivillerin en aktif kullandığı kapılardan biri oldu. On binlerce Suriyeli sivil, bu kapıyı kullanıp Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı.

Kaddur ailesi de onlardan sedece biri. 55 yaşındaki Suriyeli Naccar Kaddur'un oğlu, 4 yıl önce eşi ve çocuklarını alarak Türkiye'ye göç etti. Oğlunun Hatay Valiliği'ne talepte bulunması üzerine Naccar Kaddur, 4 yıl sonra Türkiye'ye gelebildi.

Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Naccar Kaddur'u, oğlu ve ailesi karşıladı.

Kaddur, 4 yıl sonra ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Savaş ailemi böldü. Bir kısmı Türkiye'ye geldi, biz kız kardeşimle Humus'ta kaldık. Bir süre sonra İdlib'e göç ettik. Şimdi de çocuklarımın yanına Türkiye'ye geldim." dedi.

Suriyeli kadın, 4 yıldır görmediği oğlu, gelini ve 2 torununa sarılarak gözyaşı döktü.

Kaynak: TRT Haber