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FETÖ'cü 7 jandarma personeli itirafçı oldu

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı, itirafçı olan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖcü 7 jandarma personeli itirafçı oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Göksel Ünüvar'a ifade veren şüphelilerden 13'ü, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere itirafçı oldu. FETÖ ile bağlantılı olduğunu bildikleri jandarma personelinin ismini veren şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Eylül'de FETÖ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 19'u üsteğmen, 1'i teğmen tamamı muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.  

Kaynak: AA

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