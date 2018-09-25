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Meteoroloji’den 4 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da yarın saatteki hızı 80 kilometreye ulaşacak fırtına beklendiğini açıkladı.

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Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de yarın fırtına bekleniyor.

Bu illerde kuzey-kuzeydoğudan halen kuvvetli esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Bursa ve Kütahya illerinde kuvvetini artırarak fırtına (50-60 kilometre/saat), zaman zaman kuvvetli fırtına (70-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlara uyarı

Vatandaşlar, "çatı uçması",  "ağaç ve direklerin devrilmesi" ve "ulaşımda aksamalar" gibi olumsuzlara karşı dikkatli olunması için uyarıldı.

Kaynak: AA

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