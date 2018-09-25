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Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.

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Edirnede 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesi kontrol noktasında iki otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ekipler, ihtara uymayarak kaçan araçtakileri takibe aldı.

Sürücülerinin Yenicegörece Köyü'nde bırakıp kaçtığı araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

İncelemede, Bank Asya'da hesabı bulunan şüphelilerden 3'ünün Bylock kullanıcısı da olduğu, M.K.'nın ise FETÖ üyeliği suçundan tutuklu kaldıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, kaçan sürücülerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: jandarma, fetö, Edirne
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