Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020'de açılması hedefleniyor

Rize Valisi Erdoğan Bektaş gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize-Artvin Havalimanı inşaatının planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti.

Havalimanının sürekli gündemde olmasının bölgede uyandırdığı heyecanla doğru orantılı olduğunu vurgulayan Bektaş, "Deniz altına yapılan dolgunun görünür hale gelmesi için deniz yüzeyine kadar tamamlanması gerekiyor. O kısmen oluştuğu için hem fotoğraflar tatmin ediyor hem de olayın büyüklüğü biraz daha gündeme geliyor" ifadelerini kullandı.

Bektaş, havalimanı tamamlandığında 85 milyon ton civarında bir dolgunun hesaplandığını söyleyerek, şunları aktardı:

"85 milyon ton dolgunun şuan itibarıyla yaklaşık 13 milyon tonu doldurulmuş durumda. Havalimanının silüeti çıkmış durumda. Her şey yolunda giderse bir sıkıntı oluşmazsa ilan edilen bir hedef var. 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı'nda havalimanın açılması hedefleniyor. Bu bir hedeftir. Bu hedefe ulaşmamak için herhangi bir sebep olmadığını teknik arkadaşlar bize ifade ediyorlar. 3 gün erken veya 3 gün geç çok önemli değil. Bölgemize, bütün bölge insanının, bölgeye dönük umutlarını ve beklentilerini hareketlendiren, heyecanlandıran, oldukça büyük bir yatırım yapılmaktadır."

Yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verecek

Rize merkeze 34, Artvin'e ise 75 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilecek Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'nın Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacak.

Uluslararası konvansiyonel boyutta yapılacak havalimanının, 3 bin metreye 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı yolu ve 300 metreye 120 metrelik apronu bulunacak.

İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak projelendirilen havalimanında, yaklaşmalarla birlikte 4 bin 500 metrelik alanda denize paralel doğu batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları yapılacak.

Havalimanı için 25 milyon ton taş dolgu olmak üzere toplam 88,5 milyon ton dolgu yapılması planlanıyor. En derin yeri 22 metre olmak üzere ortalama 17 metrelik bir dolgu oluşturacak.

Rize-Artvin Havalimanı tamamlandığında, terminal binası ve diğer üst yapı tesisleriyle yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya, Türkiye'nin 56. havalimanı olarak hizmet verebilecek.

Kaynak: AA