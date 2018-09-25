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İhtilaflar uzlaşmayla çözülüyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Uzlaştırma Bürosu'na intikal eden dosyaların yüzde 56'sında uzlaşma sağlandığını açıkladı.

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İhtilaflar uzlaşmayla çözülüyor

Önder Yaman, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyete geçirilen Uzlaştırma Bürosu'nda bir cumhuriyet savcısı, yeterince personel ve profesyonel uzlaştırmacıların görev yaptığını belirtti.

Uzlaştırma Bürosuna faaliyete başladığı 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren bin 758 dosyanın intikal ettiğini ifade eden Yaman, bu dosyalardan 999 adedinde uzlaşma sağlandığını, 99 dosyanın ise uzlaştırma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Yaman, Uzlaştırma Bürosuna intikal eden dosyaların yüzde 56'sını çözüme kavuşturduklarını vurguladığı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu rakam yaklaşık bir Asliye Ceza Mahkemesine 1 yılda gelen dosya sayısına eşit miktarda. Böylelikle hem vatandaşlar arasındaki uyuşmazlıklar kısa sürede çözümlendi, hem de bir mahkemenin iş yükü azaltılarak kamuda tasarruf sağlandı.

Bolulu vatandaşları, mağdurların yararlarının gözetildiği ve tatmin edildiği, suça karşı salt ceza yaptırımı uygulamak yerine zararın giderildiği ve onarıldığı, suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur arasında meydana gelen çekişmenin sonlandığı ve toplumsal barış ile adaletin sağlandığı, zaman ve emek kaybının önlendiği alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan uzlaşmaya çağırıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: uzlaşma, dava, Bolu
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