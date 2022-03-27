Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 08:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 488 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de düzenlenen sahte para operasyonu kapsamında yapılan aramalarda 488 adet sahte 50 liralık banknot bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2 kişinin piyasaya sahte para sürme hazırlığı yaptığı iddiası üzerine, Karabağlar, Buca ve Karşıyaka'da bulunan 4 ev ile 1 otomobilde arama yapıldı.
Aramalarda seri numaraları aynı 488 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi. H.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.Y. ise tutuklandı.
Etiketler: İzmir Sahte Para
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