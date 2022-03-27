Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 06:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 çocuk tedavi altına alındı.
Ali Haydar C. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında Coşkun K.'nin kullandığı yolcu otobüsüyle çapıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 5 çocuk yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Otobüs Trafik Kazası
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