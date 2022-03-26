Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
FSM Köprüsü 1 saatliğine karartıldı
[Fotoğraf: AA]
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ışıkları 'Dünya Saati' etkinliği için 1 saatliğine karartıldı.
Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) iklim ve biyoçeşitlilik krizine dikkati çekmek amacıyla dünya genelinde gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında söndürüldü.
Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)
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