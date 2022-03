87 yıl aranın ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii, bir kez daha mahya ile taçlandı. "La İlahe İllallah" yazılı mahya, caminin Yerebatan Sarnıcı tarafındaki minarelerine yerleştirildi.

An be an kayıt altına alınan hazırlıkların videosunu da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Mahyalar ise 400 yılı aşan bir geçmişe sahip mesleğin son temsilcisi Kahraman Yıldız ve ekibi tarafından hazırlandı.

Mahya ustası Kahraman Yıldız, "Ayasofya'ya mahya asmak başlı başına bir zorluk yani. Diğer camilere nazaran bir farklı yani. Diğer 3 camiye bedel bir yazı. Çünkü burada şerife yok alt şerife yok tek şerife burası. Heybetli ve büyük bir yapı. Mahya da yakışıyor ama yani" ifadelerine yer verdi.

Mahyanın yapımı için ekip yaklaşık 15 gün boyunca gece gündüz çalıştığını söyleyen Yıldız, şöyle konuştu:

"La ilahe illallah yazısına 162 adet ampül gidiyor. 8 tane de kırmızı gidiyor. Bu aksamlar var. İ harflerinin noktaları var kırmızı işliyoruz. 162-170 ampül gidiyor. Ata yadigarı bir sanat bu. Ölmesini istemiyoruz. Elimizden geldiği kadar yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz."

Mahyayı hazırlamak hiç de kolay olmadı. Harf yerleri ve ölçüleri önce kağıt üzerine işlendi, sonra da uygulamaya geçirildi. Metrelerce uzunlukta kablolar ve 15 Watt'lık ampullerle mahya tamamlandı.