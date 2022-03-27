Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 07:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Beykoz'da İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesi'ne ait kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çubuklu Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesi'ne ait kamyonet çarpıştı.
Kazada İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu ve Beykoz Belediyesi'ne ait kamyonetin şoförü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.
Kazaya karışan İETT otobüsü ile kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Kazası
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