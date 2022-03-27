Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 07:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da gecekonduda çıkan yangın yan binalara da sıçradı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ümraniye'de bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler yandaki binalara da sıçradı.
Ümraniye Küçüksu Caddesi'ndeki bir gecekondudan bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi.
Yangın kısa sürede bitişikteki evlere de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye, yangının daha da büyümemesi için yoğun bir çaba sarf etti. yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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