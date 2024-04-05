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Türkiye
AA 05.04.2024 13:20

İzmir'de 10,8 milyon makaron ele geçirildi

İzmir'in 4 ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 milyon 833 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı.

İzmir'de 10,8 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi için çalışmalar kapsamda Konak, Buca, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde belirlenen 5 ev, 4 depo, 5 iş yeri ve 5 araca baskın düzenledi.

İzmir'de 10,8 milyon makaron ele geçirildi

Yapılan aramalarda 9 milyon 495 bin 200 içi doldurulmuş makaron, 1 milyon 338 bin boş makaron, 1162 kilogram nargile tütünü, 811 kilogram kıyılmış tütün, 1500 bandrol, 61 elektronik sigara cihazı ve likiti ile 19 sigara sarma makinası ele geçirildi.

Olayla ilgili 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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İzmir Makaron
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