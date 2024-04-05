Açık 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 05.04.2024 12:39

Bozcaada'ya bazı araçların geçişi yasaklandı

Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine Ramazan Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasiteli otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin geçişi yasaklandı.

Bozcaada'ya bazı araçların geçişi yasaklandı

Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Ramazan Bayramı boyunca bazı araçların ilçeye girişi yasaklandı.

Buna göre kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasiteli otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

İl Trafik Komisyonunca alınan kararda, "Geyikli–Bozcaada hattında, 10.04.2024 ile 14.04.2024 tarihleri arasında; kamyon, TIR, iş makinesi, otobüs (33 kişilik) ve midibüs (19-32 kişi) cinsi araçların Bozcaada’ya geçişlerine izin verilmemektedir" denildi.

ETİKETLER
Çanakkale Turizm Trafik Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Ev sahibini öldüren kiracıdan "zam yaptı" savunması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
81 ilde bayram öncesi fahiş fiyat denetimi
13:27
BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi
13:24
İzmir'de 10,8 milyon makaron ele geçirildi
13:24
Kış-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
13:19
Beşiktaş'ta yanan gece kulübünde inceleme devam ediyor
12:59
İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Sakin şehir Halfeti su altından görüntülendi
Sakin şehir Halfeti su altından görüntülendi
FOTO FOKUS
Mescid-i Aksa'da ramazan buruk geçiyor
Mescid-i Aksa'da ramazan buruk geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ