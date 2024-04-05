Ev sahibini öldüren kiracıdan "zam yaptı" savunması

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ev sahibi Ümit Er, kiracısına zam yapmak istedi.

Er'in kiracısı 31 yaşındaki Metin Aydın, istenen oranı kabul etmeyince tartışma çıktı. Kiracı Aydın, kahvehanede oturan Ümit Er'e tel örgülerin arkasından ateş edip öldürdü.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Metin Aydın hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

"Sinirlendim, öldürdüm"

Duruşmada savunma yapan sanık Aydın, Ümit Er'in 1400 lira olan kirasını 6 bin liraya çıkarttığını söyleyip, "Geçim sıkıntısı çekiyordum. Kendilerinden yüzde 25 zam yapmasını istedim. Kabul etmeyip tehditler yağdırarak, evden çıkmamı istedi.Olay günü kahvehaneye gittim. Ümit Er ile karşılaşınca tartıştık. Ben de sinirlenip, onu öldürdüm. Onu öldürmek benim kaderimmiş" dedi.