Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 08:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir Karaburun'daki orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Karaburun ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 42 hektar makilik alan zarar gördü.
Bozköy Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 17 arazöz ve 4 helikopter, 3 uçak, 3 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi.
Yangın, yaklaşık 15 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
İnsansız hava aracıyla görüntülenen yangın bölgesindeki 42 hektar makilik alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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