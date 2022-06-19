Bozköy Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 17 arazöz ve 4 helikopter, 3 uçak, 3 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık 15 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

İnsansız hava aracıyla görüntülenen yangın bölgesindeki 42 hektar makilik alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]