Meydancık Mahallesi Mecit Çıkmazı'nda yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen bir ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

[Fotoğraf: DHA]