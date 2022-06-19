Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 08:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'da yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti, buğday tarlasında yangın çıkardı. 50 dönümlük tarla dakikalar içinde kül oldu, 1 itfaiye eri yaralandı.
Çorlu-Sarılar yolu üzerindeki tarlada, iddiaya göre, yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti sebebiyle yangın çıktı.
İlter Temeldubas’a ait 50 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.
1 itfaiye eri yaralandı
Söndürme çalışmaları esnasında yaralanan itfaiye eri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye eri, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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