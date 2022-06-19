Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 05:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da bir işletmeci ile bir grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Silahla yaralanan M.A., S.B., M.T., M.A. ve İ.A. ile darbedilen S.K. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili E.E., E.C.E., M.E., F.D. ile S.K.'yi gözaltına alan polis ekipleri, 5 tabanca ve 1 tüfek ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Malatya
Sıradaki Haber
Muğla'da otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz