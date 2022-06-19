Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 04:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Servis otobüsü ile çekici çarpıştı: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da D-100 Karayolu'nda seyreden servis otobüsü ile çekici çarpıştı. Serviste bulunan 9 işçi yaralandı.
İşçileri taşıyan Göksel K. idaresindeki servis otobüsü, D-100 Karayolu Kaynarca mevkiinde Kadıköy istikametinde, Nuri T.'nin kullandığı çekiciye arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Hafif yaralanan 9 işçi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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