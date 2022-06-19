Saat 22.00 sıralarında Devrek-Ereğli köprüsü mevkiinde seyreden 67 AAP 385 plakalı ambulansın sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

H.K. yönetimindeki 67 NH 112 plakalı ambulans da manevra yapan ambulansa çarptı.

Ambulans şoförü H.K. ile sağlık çalışanı M.M. ve B.T. yaralandı. Yaralıların yardımına diğer ambulanstaki sağlık çalışanları ile çevredekiler koştu.

İlk müdahalenin ardından olay yerine gelen başka bir ambulans ile Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.