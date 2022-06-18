Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 23:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Afyonkarahisar-Ankara kara yolu ulaşıma açıldı
Afyonkarahisar-Ankara kara yolu sağanak nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin iki saat süren çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.
Afyonkarahisar-Ankara karayolu sağanak ardından meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı.
Yolda yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bölgeye AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler iş makineleri ile yol ortasındaki refüjü açarak suyu tahliye etti. İşleminin tamamlanmasıyla yol çift yönlü ulaşıma açıldı.
Yolda, yolcu otobüsleri, tır ve kamyonlarla birlikte yüzlerce hususi araç mahsur kalmıştı.
Etiketler: Afyonkarahisar Ankara Sel Ulaşım
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