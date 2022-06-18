Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 19 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
Rauf Denktaş Alt Geçidi çıkışında 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlarda bulunan 19 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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