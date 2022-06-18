Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 22:27Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Marmaris açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz açıkları 3,9 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem saat 22.15'te kaydedildi.
Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine 1,01 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
Etiketler: Son Dakika Muğla Deprem
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