Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 20:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Peronundan kayan İETT otobüsü otomobile çarparak durdu
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı yolu üzerindeki Taşoluk peronlarda bekleyen İETT otobüsü, sürücünün araçtan inmesinin ardından kayarak yola çıkıp bir otomobile çarptı.
Kaza, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı yolu üzerinde yaşandı. Seferini tamamladıktan sonra peronlara giriş yapan İETT otobüsü, sürücünün ihtiyaçlarını gidermek için aşağıya indiği sırada kontrolden çıkarak bir anda kaymaya başladı.
Peronlardan yola çıkan otobüs, cadde üzerindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otobüste kimsenin olmaması faciayı önlerken, kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.
Ekiplerin çalışmalarının ardından araçların kaldırılmasıyla da trafik normale döndü.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Kazası
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