Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da iki minibüs çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da iki minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Halitpaşa Mahallesi Faruk Sungur Caddesi'nde seyir halinde olan F.G. idaresindeki minibüs, 1278. Sokak üzerindeki kavşakta O.S.A. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle O.S.A'nın kullandığı araç yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.
Kazada sürücülerin yanı sıra iki araçta bulunan M.O, Z.K, K.D, M.G. ve Y.G.E. yaralandı.
Yaralılar, ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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