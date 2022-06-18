Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını
İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bozköy Mahallesi mevkiinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İnsansız hava aracı da yangını havadan görüntüledi.
Bölgeye sevk edilen 11 arazöz ve 2 helikopterle yangına müdahale ediliyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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