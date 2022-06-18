İlçedeki çeşitli noktalarda bulunan 5 ağaç, rüzgar ve yağmurun etkisiyle devrildi. Bazı parklarda da dallar koptu.

Hürriyet Mahallesi Muhtarlık Bürosu'nun yanındaki ayakkabı tamirat deposuna devrilen ağaç, hasara neden oldu.

Ağaçlar, belediyeye ait iş makineleriyle kaldırıldı.