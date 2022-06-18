Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
İlçedeki çeşitli noktalarda bulunan 5 ağaç, rüzgar ve yağmurun etkisiyle devrildi. Bazı parklarda da dallar koptu.
Hürriyet Mahallesi Muhtarlık Bürosu'nun yanındaki ayakkabı tamirat deposuna devrilen ağaç, hasara neden oldu.
Ağaçlar, belediyeye ait iş makineleriyle kaldırıldı.
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