Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik İletim AŞ ekipleri tarafından helikopterle gerçekleştirilen canlı bakım ve izolatör temizliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez'in sosyal medya hesabından, "En Havalı Bakım" başlığıyla yaptığı paylaşımda helikopterle gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışmalarına ilişkin rakamlara da yer verildi.

Buna göre, geçen yıl 22 bin 404 izolatör helikopterle temizlendi, bu yılın 5 ayında 4 bin 537 izolatör temizlendi, yıl sonu hedefi ise 34 bin 527.

En “Havalı” bakım ????



Elektrik iletim hatlarında yaz temizliği ???? ????



Helikopterle İzolatör temizleme ????

???? 2021’de 22.404

???? 2022 ilk 5 ay 4.537

???? 2022 hedef 34.527



Helikopterli Canlı Bakım ????

???? 2021 - 6.131

???? 2022 ilk 5 ay - 5.494

???? 2022 hedef - 14.000 pic.twitter.com/OTXyGLyuKw — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 18, 2022

TEİAŞ ekipleri tarafından helikopterle gerçekleştirilen canlı bakım rakamları ise, 2021'de 6 bin 131. 2022'in ilk 5 ayında 5 bin 494, yıl sonu hedefi ise 14 bin.

Öte yandan, helikopterin bu şekilde yaptığı temizlikle 1 haftalık iş 1 günde bitiyor.

Bakan Dönmez, paylaşımında, "Hem ekonomik hem de zaman tasarrufu" Elektriğin kaynağından iletimini sağlayan TEİAŞ, “sıfır” kesinti hedefiyle çıktığı yolda bakımları da elektriği kesmeden gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verdi.