Sultangazi'de bir kebapçı dükkanında temizlik yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple tavanında çökme yaşandı.

Olay sırasında iş yerinde bulunan bir çalışan mutfak bölümüne, başka bir çalışan ise dışarıya kaçarak canlarını son anda kurtardı. Dükkanda müşterinin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

“Tam temizlik biter bitmez yaşandı”

Kebapçıda çalışan Faik Ceylan, “Biz burayı geçen sene tadilat yaptık. Tadilatımız tam bitmeden, bizim mimar bırakıp gitti. Tavanı yapmışlar ama iyi yapmadıkları için çökme yaşandı. Bütün tavan komple aşağıya indi. Allah korusun 3-5 müşteri vardı, onlar çıktıktan sonra oluyor.

Tam temizlik biter bitmez yaşandı, iki tane eleman da son anda kurtuldu. Böyle sahte iş yapanların piyasada gezmesini insanlar duyarlı olması gerekiyor. Bu tür şeylerin yaşanmaması için devletin buna el atması lazım” diye konuştu.

Tavanın çökme anı kamerada Sultangazi’de kebapçıda yaşanan tavan çökme olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yeri çalışanlarının temizlik yaptığı sırada tavanın çöktüğü ve elemanların son anda kaçarak kurtulduğu görülüyor.