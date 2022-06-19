Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 04:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığı için turuncuya büründü
[Fotoğraf: AA]
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla turuncu renge büründü.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bu kapsamda, İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de turuncu renkle ışıklandırıldı.
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