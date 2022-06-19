Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda, İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de turuncu renkle ışıklandırıldı.