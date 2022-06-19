Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 06:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan panelvan bir iş yerinin duvarına çarparak devrildi, 4 kişi yaralandı.
Nilüfer ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde 5 araç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı zincirleme kaza yaptı.
Kontrolden çıkan panelvan araç, bir iş yerinin duvarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Malatya'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz