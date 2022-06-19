Nilüfer ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde 5 araç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı zincirleme kaza yaptı.

Kontrolden çıkan panelvan araç, bir iş yerinin duvarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.