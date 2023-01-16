Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir için kuvvetli rüzgar uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden etkisini artırarak Perşembe sabah saatlerine kadar kent genelinde kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Etiketler: İzmir Fırtına Hava Durumu
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