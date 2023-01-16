MSB'den yapılan açıklamada, sınır hattında atlı bir kişinin yasa dışı geçişini engellediği, bölgede yapılan aramada, 2 uzun namlulu av tüfeği, 1 kısa namlulu av tüfeği, 2 paket kurusıkı mermisi ve 531 göz damlasının ele geçirildiği ifade edildi.

Van’daki Hudut Kartallarımız, İran sınır hattında atlı bir şahsın yasa dışı geçişini engelledi. Bölgede yapılan aramada;



➡️2 adet uzun namlulu av tüfeği,

➡️1 adet kısa namlulu av tüfeği,

➡️2 paket kurusıkı mermisi,

➡️531 adet göz damlası ele geçirildi.#MSB pic.twitter.com/pKSaw7yCvy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2023