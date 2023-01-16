Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 14:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İran sınırında yasa dışı geçiş engellendi
[Fotograf: TRT Haber]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran sınır hattında atlı bir kişinin yasa dışı geçişininin engellediğini ve bölgede yapılan aramada 3 silah ile 531 göz damlası ele geçirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, sınır hattında atlı bir kişinin yasa dışı geçişini engellediği, bölgede yapılan aramada, 2 uzun namlulu av tüfeği, 1 kısa namlulu av tüfeği, 2 paket kurusıkı mermisi ve 531 göz damlasının ele geçirildiği ifade edildi.
Van’daki Hudut Kartallarımız, İran sınır hattında atlı bir şahsın yasa dışı geçişini engelledi. Bölgede yapılan aramada;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2023
➡️2 adet uzun namlulu av tüfeği,
➡️1 adet kısa namlulu av tüfeği,
➡️2 paket kurusıkı mermisi,
➡️531 adet göz damlası ele geçirildi.#MSB pic.twitter.com/pKSaw7yCvy
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Sınır Güvenliği İran
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