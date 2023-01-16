Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan minibüste 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan minibüste 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolun İstanbul istikametinde yaptıkları uygulama kapsamında bir minibüsü durdurdu.
Minibüste ve araçta bulunan E.Ç. ve M.A. üzerinde yapılan aramada, 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Kocaeli Uyuşturucu
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