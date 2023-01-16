İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolun İstanbul istikametinde yaptıkları uygulama kapsamında bir minibüsü durdurdu.

Minibüste ve araçta bulunan E.Ç. ve M.A. üzerinde yapılan aramada, 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.