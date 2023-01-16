Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırların çarpışma anı kamerada
İzmir'in Torbalı ilçesinde iki tırın çarpıştığı kaza anı kameralara anbean yansıdı.
İzmir-Aydın kara yolunda M.T'nin kullandığı tır ile kavşaktan dönmek isteyen S.U yönetimindeki tırın çarpışma anının, yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde sağ şeritten kavşağa doğru girmek için manevra yapan tıra arkadan gelen diğer tırın çarpması ve sürücü kabininin koparak yola düşmesi yer alıyor.
Öte yandan hastaneye kaldırılan sürücülerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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